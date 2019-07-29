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В яких випадках водії зобов'язані
показувати посвідчення

В яких випадках водії зобов'язані показувати посвідчення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 20:56

Вообще-то в Украине человек не виновен пока другое не доказано
И остонавливать имеют право только когда есть подозрение в правонарушении
Тогда пускай они останавливают тупо все автомобили, и проверяют всех на алкоголь, за одно сразу на месте медкомиссию, проходить, а вдруг в етот момент у вас есть противопоказания к управлению транспортного средства
stashevskiy_sasha
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 21:00

Почему то в основном останавливают без причины в основном дешовыи авто, и чем меньше стоит авто, тем наглее они себя видут
stashevskiy_sasha
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 06:35

Права полицейским нельзя давать в руки, а только показывать,на собственном опыте научена. Машина стояла возле двора,полицейские подьехали и попросили вежливо права,получив в руки тон поменялся,потребовали страховку.начали цеплятся к отсутствию бампера. Но машина ни куда не ехала и находится в состоянии ремонта, Но полиции бесполезно чтото обьяснять когда они взяли права в руки. Составив протокол,об отсутствии страховки.,
marinovamarina696
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 07:59

Сейчас в полиции одни тупомозглые сморчи работают,у которых отнють не хорошая слава за плечами.
Кто не хочет работать и хоть как то имеет власть-это наша полиция.
Главное чтоб у нашего народа хватило терпение на все их беспределы и бездействия,а то млжет начаться игра обмочи мента и получи приз)))) шутка конечно
monikaprime123
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 15:16

Re: В яких випадках водії зобов'язані показувати посвідчення

  avk написав:потерплю неудобства проверок
тогда и к ежедневному посещению нарколога готовьтесь, полициянт же что-то да увидит подозрительное...
Radon
 
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