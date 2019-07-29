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В яких випадках водії зобов'язані показувати посвідчення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 сер, 2019 20:56
Вообще-то в Украине человек не виновен пока другое не доказано
И остонавливать имеют право только когда есть подозрение в правонарушении
Тогда пускай они останавливают тупо все автомобили, и проверяют всех на алкоголь, за одно сразу на месте медкомиссию, проходить, а вдруг в етот момент у вас есть противопоказания к управлению транспортного средства
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stashevskiy_sasha
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Додано: Пон 12 сер, 2019 21:00
Почему то в основном останавливают без причины в основном дешовыи авто, и чем меньше стоит авто, тем наглее они себя видут
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stashevskiy_sasha
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Додано: Вів 13 сер, 2019 06:35
Права полицейским нельзя давать в руки, а только показывать,на собственном опыте научена. Машина стояла возле двора,полицейские подьехали и попросили вежливо права,получив в руки тон поменялся,потребовали страховку.начали цеплятся к отсутствию бампера. Но машина ни куда не ехала и находится в состоянии ремонта, Но полиции бесполезно чтото обьяснять когда они взяли права в руки. Составив протокол,об отсутствии страховки.,
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marinovamarina696
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Додано: Вів 13 сер, 2019 07:59
Сейчас в полиции одни тупомозглые сморчи работают,у которых отнють не хорошая слава за плечами.
Кто не хочет работать и хоть как то имеет власть-это наша полиция.
Главное чтоб у нашего народа хватило терпение на все их беспределы и бездействия,а то млжет начаться игра обмочи мента и получи приз)))) шутка конечно
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monikaprime123
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Додано: Вів 13 сер, 2019 15:16
avk написав:
потерплю неудобства проверок
тогда и к ежедневному посещению нарколога готовьтесь, полициянт же что-то да увидит подозрительное...
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Radon
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Додано: Сер 14 сер, 2019 16:06
stashevskiy_sasha написав:
И остонавливать имеют право только когда есть подозрение в правонарушении
В том то и дело, что если по закону, НЕ имеют право останавливать, даже видя явное нарушение. Даже если будут видеть, как ты везёшь на капоте окровавленное тело, сбитое прямо на их глазах на пешеходном переходе. Вывод - нужно менять законы, чтоб развязать руки полиции. А не как сейчас, что они работают по беспределу. Правда и работают в большинстве случаев себе в карман, так что, закон отходит на десятое место.
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safonovstanislav
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