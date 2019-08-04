Зараз на ринку житлової нерухомості ще відчувається літнє затишшя, яке триватиме десь до жовтня. Але тоді ж виростуть і ціни.
Дивися повний текст Ринок нерухомості пожвавиться до жовтня, але і ціни почнуть зростати - експерт.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 13:24
Ринок нерухомості пожвавиться до жовтня, але і ціни...
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Дивися повний текст Ринок нерухомості пожвавиться до жовтня, але і ціни почнуть зростати - експерт.
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