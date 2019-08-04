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Ринок нерухомості пожвавиться до жовтня, але і ціни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 сер, 2019 13:24
Пропонуємо до обговорення:
Зараз на ринку житлової нерухомості ще відчувається літнє затишшя, яке триватиме десь до жовтня. Але тоді ж виростуть і ціни.
Дивися повний текст Ринок нерухомості пожвавиться до жовтня, але і ціни почнуть зростати - експерт
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Додано: Нед 11 сер, 2019 13:24
Так званый эксперт не назвал ни одного фундаментального фактора...
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