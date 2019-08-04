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Ринок нерухомості пожвавиться
до жовтня, але і ціни...

Ринок нерухомості пожвавиться до жовтня, але і ціни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 13:24

Ринок нерухомості пожвавиться до жовтня, але і ціни...

Пропонуємо до обговорення:
Зараз на ринку житлової нерухомості ще відчувається літнє затишшя, яке триватиме десь до жовтня. Але тоді ж виростуть і ціни.

Дивися повний текст Ринок нерухомості пожвавиться до жовтня, але і ціни почнуть зростати - експерт.
R2
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Так званый эксперт не назвал ни одного фундаментального фактора...
BIGor
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Дурень думкою богат1е
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