Експерти повідомляють, що за півроку в 2019 році було продано 325-330 дворівневих квартир.
Дивися повний текст Скільки коштують дворівневі квартири в Києві.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 13:35
Скільки коштують дворівневі квартири в Києві
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Дивися повний текст Скільки коштують дворівневі квартири в Києві.
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