RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки коштують
дворівневі квартири в Києві

Скільки коштують дворівневі квартири в Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 13:35

Скільки коштують дворівневі квартири в Києві

Пропонуємо до обговорення:
Експерти повідомляють, що за півроку в 2019 році було продано 325-330 дворівневих квартир.

Дивися повний текст Скільки коштують дворівневі квартири в Києві.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90273
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: systemanova, Вкладчик1234 і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 505, 506, 507
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
5065 273412
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 сер, 2019 11:10
budivelnik
Скільки буде коштувати зібрати дитину до школи
R2 » Нед 11 сер, 2019 10:25
1 28
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 сер, 2019 10:25
RomanTik
В Києві відремонтували 900 км доріг - Кличко
R2 » Чет 08 сер, 2019 15:06
5 166
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 сер, 2019 16:38
silver_arrow_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.