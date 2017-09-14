Експерти повідомляють, що за півроку в 2019 році було продано 325-330 дворівневих квартир.
Дивися повний текст Скільки коштують дворівневі квартири в Києві.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 13:35
Скільки коштують дворівневі квартири в Києві
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Дивися повний текст Скільки коштують дворівневі квартири в Києві.
Додано: Нед 11 сер, 2019 13:36
Кстати,есть чудная двухуровневая квартира на Метрологической около Феофании))
Додано: Нед 11 сер, 2019 15:15
R2 Эх, но цены ... ЗА стоимость двухуровневой квартиры в Комфор_тауне можно купить вполне приличный загородный дом за Киевом
Додано: Пон 12 сер, 2019 10:37
И что ? Кому нужен дом - покупает дом, кому нужна квартира покупает квартиру. Для людей которые живут дом-работа и отпуска за границей дом нафиг не нужен.
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