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Заборгованість із зарплат
в Україні збільшилася

Заборгованість із зарплат в Україні збільшилася
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 14:33

Заборгованість із зарплат в Україні збільшилася

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державна служба статистики.

Дивися повний текст Заборгованість із зарплат в Україні збільшилася.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 14:33

Да это прискорбно, но по многим знакомых и клиентам такое наблюдается, люди активно интересуются поиском дополнительной работы(((
netstormonline
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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