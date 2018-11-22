Про це повідомляє Державна служба статистики.
Дивися повний текст Заборгованість із зарплат в Україні збільшилася.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 14:33
Заборгованість із зарплат в Україні збільшилася
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Заборгованість із зарплат в Україні збільшилася.
Додано: Нед 11 сер, 2019 14:33
Да это прискорбно, но по многим знакомых и клиентам такое наблюдается, люди активно интересуются поиском дополнительной работы(((
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