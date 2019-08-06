Суббренд Huawei Honor готується до запуску своїх смартфонів серії Honor 20-21 травня в Лондоні, а перед презентацією розкрив особливості майбутніх телефонів.
Дивися повний текст У новому Honor 20 буде 4 модулі основної камери.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 14:43
У новому Honor 20 буде 4 модулі основної камери
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Дивися повний текст У новому Honor 20 буде 4 модулі основної камери.
Додано: Нед 11 сер, 2019 14:43
Я больше жду Honor 9X - идеальный аппарат для тестирования верстки на больших диоганалях, тем более что цена у него будет ожидаемо на уровне 6-7 тысяч грн, в то время как Honor 20 на старте будет стоить от 15 тыс. грн.
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