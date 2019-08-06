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У новому Honor 20 буде 4
модулі основної камери

У новому Honor 20 буде 4 модулі основної камери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 14:43

У новому Honor 20 буде 4 модулі основної камери

Пропонуємо до обговорення:
Суббренд Huawei Honor готується до запуску своїх смартфонів серії Honor 20-21 травня в Лондоні, а перед презентацією розкрив особливості майбутніх телефонів.

Дивися повний текст У новому Honor 20 буде 4 модулі основної камери.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 14:43

Я больше жду Honor 9X - идеальный аппарат для тестирования верстки на больших диоганалях, тем более что цена у него будет ожидаемо на уровне 6-7 тысяч грн, в то время как Honor 20 на старте будет стоить от 15 тыс. грн.
netstormonline
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