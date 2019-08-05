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Майже половина Android-додатків
і третина iOS-програм...

Майже половина Android-додатків і третина iOS-програм...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 14:50

Майже половина Android-додатків і третина iOS-програм...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Positive Technologies, що займається розробкою програмного забезпечення в галузі інформаційної безпеки, провела масштабне дослідження додатків в магазинах Google Play і Apple Store.

Дивися повний текст Майже половина Android-додатків і третина iOS-програм містять уразливості.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 14:50

Ну это вполне ожидаемо если вы используете фреймфорки для разработки, впрочем если приложение имеет популярность и часто обновляется - "уязвимости" будут постепенно закрываться. Перед установкой любого приложения не ленитесь посмотреть отзывы, историю версий и.д.
netstormonline
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