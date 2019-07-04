Технології розвиваються так стрімко, що вже через 5-10 років можуть з'явитися професії, про які зараз ніхто не має найменшого уявлення.
Дивися повний текст Опубліковано топ спеціальностей, які стануть популярними до 2026 року.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 16:05
Опубліковано топ спеціальностей, які стануть популярними...
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Дивися повний текст Опубліковано топ спеціальностей, які стануть популярними до 2026 року.
Додано: Нед 11 сер, 2019 16:06
Мне кажется, в списке профессий будущего явно недостает дегустатора смузи.
А если серьезно, то странно, почему вроде бы опытные аналитики считают, что через 8 лет человечество вдруг перестанет работать/учиться, и будет заниматься хайповой фигнёй? Майнд-фитнес зарплату вроде как не заменяет.
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