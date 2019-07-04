RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Опубліковано топ спеціальностей,
які стануть популярними...

Опубліковано топ спеціальностей, які стануть популярними...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 16:05

Опубліковано топ спеціальностей, які стануть популярними...

Пропонуємо до обговорення:
Технології розвиваються так стрімко, що вже через 5-10 років можуть з'явитися професії, про які зараз ніхто не має найменшого уявлення.

Дивися повний текст Опубліковано топ спеціальностей, які стануть популярними до 2026 року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90281
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 16:06

Мне кажется, в списке профессий будущего явно недостает дегустатора смузи.
А если серьезно, то странно, почему вроде бы опытные аналитики считают, что через 8 лет человечество вдруг перестанет работать/учиться, и будет заниматься хайповой фигнёй? Майнд-фитнес зарплату вроде как не заменяет.
drpass
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 17.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 21:12

Вони вже займаються фігнею. Дальше буде.
ua_kolodiy_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 11.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський розповів, коли українські дороги стануть хорошими
R2 » П'ят 19 лип, 2019 07:31
4 175
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лип, 2019 08:26
Не Я
Топ-5 робочих спеціальностей з найвищими зарплатами в Києві
R2 » Чет 04 лип, 2019 14:10
2 104
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 14:16
Faceless
Супрун розповіла, коли "VIP-лікарні" стануть доступними...
R2 » П'ят 10 тра, 2019 09:35
2 207
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 тра, 2019 10:21
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.