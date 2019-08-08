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Розенко повідомив, який розмір
мінімальної пенсії можна...

Розенко повідомив, який розмір мінімальної пенсії можна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 18:00

Розенко повідомив, який розмір мінімальної пенсії можна...

Пропонуємо до обговорення:
Нині є всі передумови для істотного зростання мінімальної зарплати і мінімальної пенсії наступного року.

Дивися повний текст Розенко повідомив, який розмір мінімальної пенсії можна встановлювати в 2020 році.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 18:00

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