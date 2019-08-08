Нині є всі передумови для істотного зростання мінімальної зарплати і мінімальної пенсії наступного року.
Дивися повний текст Розенко повідомив, який розмір мінімальної пенсії можна встановлювати в 2020 році.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 18:00
Розенко повідомив, який розмір мінімальної пенсії можна...
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Дивися повний текст Розенко повідомив, який розмір мінімальної пенсії можна встановлювати в 2020 році.
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