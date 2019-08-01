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Що робити, якщо вкрали
паспорт за кордоном

Що робити, якщо вкрали паспорт за кордоном
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 18:25

Що робити, якщо вкрали паспорт за кордоном

Пропонуємо до обговорення:
Втрата паспорта за кордоном - ситуація досить неприємна.

Дивися повний текст Що робити, якщо вкрали паспорт за кордоном.
R2
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