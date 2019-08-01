Втрата паспорта за кордоном - ситуація досить неприємна.
Дивися повний текст Що робити, якщо вкрали паспорт за кордоном.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 сер, 2019 18:25
Що робити, якщо вкрали паспорт за кордоном
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що робити, якщо вкрали паспорт за кордоном.
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|