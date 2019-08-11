У липні населення купило готівкової валюти на 93,7 млн доларів більше, ніж продало.
Дивися повний текст Українці масово купували дешеву валюту в липні.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 18:34
Українці масово купували дешеву валюту в липні
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Дивися повний текст Українці масово купували дешеву валюту в липні.
Додано: Нед 11 сер, 2019 18:35
Население или толстопузые чинуши? У населения дыры в карманах чтобы валюту массово покупать.
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