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Українці масово купували
дешеву валюту в липні

Українці масово купували дешеву валюту в липні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 18:34

Українці масово купували дешеву валюту в липні

Пропонуємо до обговорення:
У липні населення купило готівкової валюти на 93,7 млн доларів більше, ніж продало.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 18:35

Население или толстопузые чинуши? У населения дыры в карманах чтобы валюту массово покупать.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 19:20

  p_a_l написав:Население или толстопузые чинуши? У населения дыры в карманах чтобы валюту массово покупать.

Толстопузые чинуши даже своих подруг морят голодом, так что говорить о простых людях?

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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