У липні населення купило готівкової валюти на 93,7 млн доларів більше, ніж продало.
Дивися повний текст Українці масово купували дешеву валюту в липні.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 18:34
Українці масово купували дешеву валюту в липні
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Дивися повний текст Українці масово купували дешеву валюту в липні.
Додано: Нед 11 сер, 2019 18:35
Население или толстопузые чинуши? У населения дыры в карманах чтобы валюту массово покупать.
Додано: Нед 11 сер, 2019 19:20
Толстопузые чинуши даже своих подруг морят голодом, так что говорить о простых людях?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 11 сер, 2019 21:12
Разберитесь с последним абзацем. Из написанного сделан неправильный вывод, или информация изложена не верно...
Додано: Нед 11 сер, 2019 23:00
Внимательно вчитайтесь " ....По итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а приобрело 11,073 млрд долларов. Таким образом, в прошлом году население продало на 1,481 млрд долларов больше, чем купило."
Кто то явно не дружит с математикой на сайте !
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