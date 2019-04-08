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Що входить до пенсійного стажу і які документи його...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 сер, 2019 21:14
Пропонуємо до обговорення:
В Україні зареєстровано понад 11 млн пенсіонерів. Середній розмір виплати після перерахунку склав понад 3 тис. гривень.
Дивися повний текст Що входить до пенсійного стажу і які документи його підтверджують
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Додано: Нед 11 сер, 2019 21:14
А про учебу на дневном???? Забыли????
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buhuni
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