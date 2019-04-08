В Україні зареєстровано понад 11 млн пенсіонерів. Середній розмір виплати після перерахунку склав понад 3 тис. гривень.
Дивися повний текст Що входить до пенсійного стажу і які документи його підтверджують.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 21:14
Що входить до пенсійного стажу і які документи його...
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Дивися повний текст Що входить до пенсійного стажу і які документи його підтверджують.
Додано: Нед 11 сер, 2019 21:20
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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