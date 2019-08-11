У Полтавській області вперше в Україні пішохідні переходи почали оснащувати невеликими ліхтариками, які приклеюються на асфальт.
Дивися повний текст Пішохідні переходи в Україні обладнають новою технологією.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 06:49
Пішохідні переходи в Україні обладнають новою технологією
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пішохідні переходи в Україні обладнають новою технологією.
Додано: Пон 12 сер, 2019 06:50
Безопаснее было бы просто хорошо осветить пешеходный переход и его обочину на трассе, чтобы водитель за 100 метров видел, собирается ли кто-то перейти дорогу.
Додано: Пон 12 сер, 2019 06:54
Гдет тут трасса?
Камеры ставить, штрафовать "вильнолюдей" за превышение скорости в населенном пункте. А это уже пол дела.
Додано: Пон 12 сер, 2019 09:58
Для начала было бы неплохо дооснастить переходы по "старой" технологии(((
Добрая треть из них не имеют либо двух знаков, либо разметки, превращаясь в "ловушки для пешеходов".
Додано: Пон 12 сер, 2019 10:26
В статье речь идёт о сёлах в Полтавской области. По-моему ясно, что это сёла, через которые проходит трасса. Не будут же специальным образом оборудовать переходы на просёлочных дорогах.
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