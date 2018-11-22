У Полтавській області вперше в Україні пішохідні переходи почали оснащувати невеликими ліхтариками, які приклеюються на асфальт.
Дивися повний текст Пішохідні переходи в Україні обладнають новою технологією.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 06:49
Пішохідні переходи в Україні обладнають новою технологією
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пішохідні переходи в Україні обладнають новою технологією.
Додано: Пон 12 сер, 2019 06:50
Безопаснее было бы просто хорошо осветить пешеходный переход и его обочину на трассе, чтобы водитель за 100 метров видел, собирается ли кто-то перейти дорогу.
Додано: Пон 12 сер, 2019 06:54
Гдет тут трасса?
Камеры ставить, штрафовать "вильнолюдей" за превышение скорости в населенном пункте. А это уже пол дела.
Додано: Пон 12 сер, 2019 09:58
Для начала было бы неплохо дооснастить переходы по "старой" технологии(((
Добрая треть из них не имеют либо двух знаков, либо разметки, превращаясь в "ловушки для пешеходов".
Додано: Пон 12 сер, 2019 10:26
В статье речь идёт о сёлах в Полтавской области. По-моему ясно, что это сёла, через которые проходит трасса. Не будут же специальным образом оборудовать переходы на просёлочных дорогах.
Додано: Пон 12 сер, 2019 11:04
На трассах пешеходные переходы нужно вообще убирать там, где 1 машина в час едит и 1 пешеход в день переходит, чтоб они случайно не встретились, пусть пешеход внимательно смотрит по сторонам и аккуратно переходит, вместо ночной подсветки и всяких свистелок-перделок, которые мигает-сверкают всю ночь в холостую. А где поток большой, делать подземные или надземные переходы
Додано: Пон 12 сер, 2019 11:32
Поставили подобную фигню у нас в городе в марте. На сейчас это всё вкатано так в асфальт, что просто ппц. И это не трасса, а в городе, на участке, где не ездят фуры.
Додано: Пон 12 сер, 2019 11:41
Самые безоопасные - наземные и подземные переходы - их нужно строить.
А с фанариком переход наземный или нет роли не играет если погода будет пасмурной или батарею солнечную засыпит снегом - ничего работать не будет- более того это даже опасно для самих пешеходов- поскольку они будут надеяться что все хорошо и переходить как обычно.
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