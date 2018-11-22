Пішохідні переходи в Україні обладнають новою технологією

Додано: Пон 12 сер, 2019 15:29

Gastarbaiter написав: Все эти фонарики до одного места. Достаточно нормального знака (лучше желтого). Сознательный водитель и так снижает скорость перед переходом, особенно в темное время суток. Несознательный топит тапку в пол пока перед капотом не нарисуется тело. Логическая цепочка "переход - может кто-то выйти - могу сбить - нужно быть внимательным" у таких особей не работает. Им все равно: хоть знак, хоть фонарики, хоть фейерверк запускай. Все эти фонарики до одного места. Достаточно нормального знака (лучше желтого). Сознательный водитель и так снижает скорость перед переходом, особенно в темное время суток. Несознательный топит тапку в пол пока перед капотом не нарисуется тело. Логическая цепочка "переход - может кто-то выйти - могу сбить - нужно быть внимательным" у таких особей не работает. Им все равно: хоть знак, хоть фонарики, хоть фейерверк запускай.

І так, давай просимулюємо ситуацію. Представ собі, що в Україні є траси, де більше ніж 1-на полоса в кожному напрямі і вони ще й вкриті рівним асфальтом і є відбіник між напрямками. От їдиш ти собі по ній вночі, як приклад, з Києва в Харків. Дотримуєшся обмеження в 130 км/год (згідно з Стамбульської конвенції), а по дорозі жодного ліхтаря. Через годину третю без зупинок, бо реально стрьомно зупинятися в темному полі, деякі знаки починаєш не помічати, а якщо ще й розмітка підстерлася - то навіть немає жодного нагадування на те, що ти пропустив знак. І тут у тобі просто в лобове скло йде удар, на скільки ти встиг помітити в світлі фар - якась казкова істота була перед авто за секунду до зіткнення. І поки ти приходиш до тями після спрацьованих подушок безпеки, та виходиш на вулицю з монтировкою, аби тебе ця звірюга не з*їла, бо знаєш, що найнебезпечніший звір - це поранений звір. А там вже лежить кримінальне провадження за статею. І вже нічого не повернеш і виновником є водій, лише тому, що він вирішив поїхати по дорозі без освітлення, адже наші комунальні служби ніколи на себе таку провину не візьмуть.Я веду до того, що будь-яке підсвічування лишній раз нагадує, що в підсвіченому участку зона з додатковим ризиком. А тому треба більше приділити уваги.