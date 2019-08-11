Пішохідні переходи в Україні обладнають новою технологією

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Додано: Пон 12 сер, 2019 13:48
Все эти фонарики до одного места. Достаточно нормального знака (лучше желтого). Сознательный водитель и так снижает скорость перед переходом, особенно в темное время суток. Несознательный топит тапку в пол пока перед капотом не нарисуется тело. Логическая цепочка "переход - может кто-то выйти - могу сбить - нужно быть внимательным" у таких особей не работает. Им все равно: хоть знак, хоть фонарики, хоть фейерверк запускай.
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:16
В Запорожье очень много пешеходных переходов подсвечивается кроваво-красным светом. Как по мне, очень круто, и в городах, думаю, эффективное решение. А вот на трассах, где разрешенная скорость 130 км/час, а по факту и 200 км/час летают, уж лучше вообще без зебры, чтоб пешеход просто внимательно посмотрел по сторонам и спокойно перешёл, а не надеялся, что лётчик снизит скорость с 200 км/час до нуля, чтоб его пропустить
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:29
І так, давай просимулюємо ситуацію. Представ собі, що в Україні є траси, де більше ніж 1-на полоса в кожному напрямі і вони ще й вкриті рівним асфальтом і є відбіник між напрямками. От їдиш ти собі по ній вночі, як приклад, з Києва в Харків. Дотримуєшся обмеження в 130 км/год (згідно з Стамбульської конвенції), а по дорозі жодного ліхтаря. Через годину третю без зупинок, бо реально стрьомно зупинятися в темному полі, деякі знаки починаєш не помічати, а якщо ще й розмітка підстерлася - то навіть немає жодного нагадування на те, що ти пропустив знак. І тут у тобі просто в лобове скло йде удар, на скільки ти встиг помітити в світлі фар - якась казкова істота була перед авто за секунду до зіткнення. І поки ти приходиш до тями після спрацьованих подушок безпеки, та виходиш на вулицю з монтировкою, аби тебе ця звірюга не з*їла, бо знаєш, що найнебезпечніший звір - це поранений звір. А там вже лежить кримінальне провадження за статею. І вже нічого не повернеш і виновником є водій, лише тому, що він вирішив поїхати по дорозі без освітлення, адже наші комунальні служби ніколи на себе таку провину не візьмуть.
Я веду до того, що будь-яке підсвічування лишній раз нагадує, що в підсвіченому участку зона з додатковим ризиком. А тому треба більше приділити уваги.
Додано: Пон 12 сер, 2019 18:36
Наверное, вы, когда готовились к сдаче на права, посчитали эти пункты тупым занудством и просто пролистали дальше. Но даже если и не прочитали в свое время, то думать ведь не разучились? Если
, то, наверное, не стоит ездить ночью 130 км/ч, даже если Стамбульская конвенция и позволяет. Представьте себе, что из грузовика, идущего в 500 метрах перед вами, на кочке из кузова выпадает поддон с цементом. Или ветром повалило дерево. Или у дачника от старых жигулей оторвался прицеп с рассадой и стоит на вашей крайней левой полосе. Или лежит лось, сбитый предыдущим летчиком. Или колесо, оторвавшееся от фуры. Кому вы тогда будете рассказывать про Стамбульскую конвенцию и про экономию на фонарях?
Как можно топить 130, если ты видишь дорогу только на 50-70 метров вперед???
ПС. Да и вообще, где вы видели, чтобы трасса освещалась целиком на сотни км от пункта А до пункта Б?
ППС. Вон, свежачок подоспел.
А вот были бы там лампочки на переходе...
Додано: Пон 12 сер, 2019 19:43
Вы не поняли. Еще раз - Вы едете по много полосой трассе в тёмное время суток, в крайнем левом ряду (справа сейчас грузовик, которого Вы отпережаете), Ваша скорость - 60 км/час, а это ни много - не мало, но почти 17 м/сек (семнаднать МЕТРОВ в секунду, КАРЛ!) слева с разрыва (в лучшем случае!) разделительного барьера за 5-10 метров до Вашего автомобиля на дорогу выпрыгивает "тело". Ваши действия ? Напоминаю, на реакцию врачи дают 0.3-0.5 сек, на принятие решения ещё 0.5 сек, на начало реакции (нажатие на педаль тормоза) ещё 0.5-0.6 сек, время реакции автомобиля считайте сами. Посчитали, сколько автомобиль уже проехал ? Представили картинку ? И что в итоге ? Вы ГАРАНТИРОВАННО сбиваете пешехода, со всеми вытекающими последствиями для обоих.
И лампочки были, и знаки, и зебра... помогло ?
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