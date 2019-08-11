Пішохідні переходи в Україні обладнають новою технологією

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 сер, 2019 13:48
Все эти фонарики до одного места. Достаточно нормального знака (лучше желтого). Сознательный водитель и так снижает скорость перед переходом, особенно в темное время суток. Несознательный топит тапку в пол пока перед капотом не нарисуется тело. Логическая цепочка "переход - может кто-то выйти - могу сбить - нужно быть внимательным" у таких особей не работает. Им все равно: хоть знак, хоть фонарики, хоть фейерверк запускай.
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:16
В Запорожье очень много пешеходных переходов подсвечивается кроваво-красным светом. Как по мне, очень круто, и в городах, думаю, эффективное решение. А вот на трассах, где разрешенная скорость 130 км/час, а по факту и 200 км/час летают, уж лучше вообще без зебры, чтоб пешеход просто внимательно посмотрел по сторонам и спокойно перешёл, а не надеялся, что лётчик снизит скорость с 200 км/час до нуля, чтоб его пропустить
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:29
І так, давай просимулюємо ситуацію. Представ собі, що в Україні є траси, де більше ніж 1-на полоса в кожному напрямі і вони ще й вкриті рівним асфальтом і є відбіник між напрямками. От їдиш ти собі по ній вночі, як приклад, з Києва в Харків. Дотримуєшся обмеження в 130 км/год (згідно з Стамбульської конвенції), а по дорозі жодного ліхтаря. Через годину третю без зупинок, бо реально стрьомно зупинятися в темному полі, деякі знаки починаєш не помічати, а якщо ще й розмітка підстерлася - то навіть немає жодного нагадування на те, що ти пропустив знак. І тут у тобі просто в лобове скло йде удар, на скільки ти встиг помітити в світлі фар - якась казкова істота була перед авто за секунду до зіткнення. І поки ти приходиш до тями після спрацьованих подушок безпеки, та виходиш на вулицю з монтировкою, аби тебе ця звірюга не з*їла, бо знаєш, що найнебезпечніший звір - це поранений звір. А там вже лежить кримінальне провадження за статею. І вже нічого не повернеш і виновником є водій, лише тому, що він вирішив поїхати по дорозі без освітлення, адже наші комунальні служби ніколи на себе таку провину не візьмуть.
Я веду до того, що будь-яке підсвічування лишній раз нагадує, що в підсвіченому участку зона з додатковим ризиком. А тому треба більше приділити уваги.
Додано: Пон 12 сер, 2019 18:36
Наверное, вы, когда готовились к сдаче на права, посчитали эти пункты тупым занудством и просто пролистали дальше. Но даже если и не прочитали в свое время, то думать ведь не разучились? Если
, то, наверное, не стоит ездить ночью 130 км/ч, даже если Стамбульская конвенция и позволяет. Представьте себе, что из грузовика, идущего в 500 метрах перед вами, на кочке из кузова выпадает поддон с цементом. Или ветром повалило дерево. Или у дачника от старых жигулей оторвался прицеп с рассадой и стоит на вашей крайней левой полосе. Или лежит лось, сбитый предыдущим летчиком. Или колесо, оторвавшееся от фуры. Кому вы тогда будете рассказывать про Стамбульскую конвенцию и про экономию на фонарях?
Как можно топить 130, если ты видишь дорогу только на 50-70 метров вперед???
ПС. Да и вообще, где вы видели, чтобы трасса освещалась целиком на сотни км от пункта А до пункта Б?
ППС. Вон, свежачок подоспел.
А вот были бы там лампочки на переходе...
Додано: Пон 12 сер, 2019 19:43
Вы не поняли. Еще раз - Вы едете по много полосой трассе в тёмное время суток, в крайнем левом ряду (справа сейчас грузовик, которого Вы отпережаете), Ваша скорость - 60 км/час, а это ни много - не мало, но почти 17 м/сек (семнаднать МЕТРОВ в секунду, КАРЛ!) слева с разрыва (в лучшем случае!) разделительного барьера за 5-10 метров до Вашего автомобиля на дорогу выпрыгивает "тело". Ваши действия ? Напоминаю, на реакцию врачи дают 0.3-0.5 сек, на принятие решения ещё 0.5 сек, на начало реакции (нажатие на педаль тормоза) ещё 0.5-0.6 сек, время реакции автомобиля считайте сами. Посчитали, сколько автомобиль уже проехал ? Представили картинку ? И что в итоге ? Вы ГАРАНТИРОВАННО сбиваете пешехода, со всеми вытекающими последствиями для обоих.
И лампочки были, и знаки, и зебра... помогло ?
Додано: Пон 12 сер, 2019 20:24
Я-то как раз это понимаю. Поэтому предпочитаю не ездить за городом по темноте. Если уж приходится, то еду 80-90 км/ч, и ногу над тормозом заношу при подъезде к переходам. Соответственно, моя реакция на выпрыгнувшее тело будет гораздо быстрее, чем в вашем примере. Не говоря уже о том, что при подъезде к переходу на трассе я начинаю во все глаза высматривать это тело, притаившееся за кустом/ за столбом/ за отбойником и готовое к прыжку под мои колеса. Да, и так на каждом из десятков переходов. Но это, конечно, капец как напряжно так ездить. Разумеется, 100% гарантии это не даст, но, вероятность оставить тело в живых намного возрастает.
Додано: Пон 12 сер, 2019 20:37
Если не ошибаюсь, в Австралии, когда ученики утром спешат в школу, им дорогу перед школой преграждают ШЛАГБАУМОМ. О так вот!
Либертарианец
Додано: Пон 12 сер, 2019 20:52
Не знаю как остальные, но при приближении к пешеходному переходу, даже к пустому, даже днем, даже с хорошо просматриваемыми обочинами без людей, я всегда снижаю скорость. Всегда. Делаю это уже на автомате. Впереди пешеходный переход - сбрось скорость. Будет десять переходов - десять раз сброшу. Для меня не сложно, от меня не убудет.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Пон 12 сер, 2019 21:03
Re: Пішохідні переходи в Україні обладнають новою технологіє
Я живу в пригороде, я каждый день проезжаю по трассе более 100 км. Зимой светает поздно, темнее рано, т.е. ПОЛГОДА вынужден ездить по темноте. Потому, поверьте мне на слово - знаю прекрасно о чем пишу.
25 метров в секунду! Если "тело" (язык не поворачивается таких особей назвать пешеходами) выпадает за 5-10 метров до Вашего автомобиля, то будет гарантированно столкновение.
Абсолютно согласен! Сам так делаю. Но для себя давно уяснил две вещи:
1) безопасной скорости автомобиля НЕ СУЩЕСТВУЕТ! автомобиль может убить человека даже на скорости 1 км/час. Маленькая скорость Вашего автомобиля только даёт Вам шанс среагировать раньше и минимизировать последствия, но НЕ ИСКЛЮЧАЕТ столкновения. Любой запас "на реакцию" который Вы себе сделали, "тело" компенсирует дистанцией.
2) пешеход - участник дорожного движения, пешеходу ЗАПРЕЩЕНО появляться на проезжей части, если это может стать угрозой его жизни. Именно так я перехожу пешеходные переходы, именно так учу родственников и детей - семь раз посмотри по сторонам, убедись что ТЕБЯ ВИДЯТ водители, потом переходи.
Додано: Пон 12 сер, 2019 21:07
Это вроде в Австрии и там просто не хотят, чтобы возле школ ездили автомобили и травили воздух выхлопами. В Польше на переходах возле школ дежурят дядьки в ярких оранжевых одеждах и преграждают путь автомобилям, когда идут дети.
|