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Пішохідні переходи в Україні
обладнають новою технологією

Пішохідні переходи в Україні обладнають новою технологією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 21:23

  Gastarbaiter написав:
  LutsMan написав:

Я-то как раз это понимаю. Поэтому предпочитаю не ездить за городом по темноте. Если уж приходится, то еду 80-90 км/ч, и ногу над тормозом заношу при подъезде к переходам. Соответственно, моя реакция на выпрыгнувшее тело будет гораздо быстрее, чем в вашем примере...


Теоретик блин... Чел привел РЕАЛЬНЫЙ пример. Выезжаешь из какого-нить Зинькова через Миргород на Киев... По нафик разбитым ... направлениям, да еще и в сезон(-ы), когда положено ездить на ближнем свете. Как раз в Пирятине - уже темно. Ожидаешь ли ты на трассе с надземными переходами какого-нить лосЯ, перелезающего через заграждение или переходящего трассу где ему вздумается?! - НЕТ (а таких приходилось встречать, и не раз). Освещения на трассе - НЕТ; едешь на ближнем свете, предполагая, что едешь же не по Броварам каким-нить, а ПО ТРАССЕ международного (!) значениия.
Миша-клиент
 
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