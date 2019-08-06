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Пішохідні переходи в Україні обладнають новою технологією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 сер, 2019 21:10
В нормальных странах, на скоростной трассе, где дорога жизнь каждого - даже для ежей есть подземный переход.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 21:22
Дорожники Полтавщины, даже смешно звучит. Бездорожники Полтавщины больше подходит. Напихали по карманам все от Главы ОГА до Амирханяна.
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z5ssq
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Додано: Пон 12 сер, 2019 21:23
Gastarbaiter написав: LutsMan написав:
Я-то как раз это понимаю. Поэтому предпочитаю не ездить за городом по темноте. Если уж приходится, то еду 80-90 км/ч, и ногу над тормозом заношу при подъезде к переходам. Соответственно, моя реакция на выпрыгнувшее тело будет гораздо быстрее, чем в вашем примере...
Теоретик блин... Чел привел РЕАЛЬНЫЙ пример. Выезжаешь из какого-нить Зинькова через Миргород на Киев... По нафик разбитым ... направлениям, да еще и в сезон(-ы), когда положено ездить на ближнем свете. Как раз в Пирятине - уже темно. Ожидаешь ли ты на трассе с надземными переходами какого-нить лосЯ, перелезающего через заграждение или переходящего трассу где ему вздумается?! - НЕТ (а таких приходилось встречать, и не раз). Освещения на трассе - НЕТ; едешь на ближнем свете, предполагая, что едешь же не по Броварам каким-нить, а ПО ТРАССЕ международного (!) значениия.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 09:37
Gastarbaiter написав: LutsMan написав:
Вы не поняли. Еще раз - Вы едете по много полосой трассе в тёмное время суток, в крайнем левом ряду (справа сейчас грузовик, которого Вы отпережаете), Ваша скорость - 60 км/час, а это ни много - не мало, но почти 17 м/сек (семнаднать МЕТРОВ в секунду, КАРЛ!) слева с разрыва (в лучшем случае!) разделительного барьера за 5-10 метров до Вашего автомобиля на дорогу выпрыгивает "тело". Ваши действия ? Напоминаю, на реакцию врачи дают 0.3-0.5 сек, на принятие решения ещё 0.5 сек, на начало реакции (нажатие на педаль тормоза) ещё 0.5-0.6 сек, время реакции автомобиля считайте сами. Посчитали, сколько автомобиль уже проехал ? Представили картинку ? И что в итоге ? Вы ГАРАНТИРОВАННО сбиваете пешехода, со всеми вытекающими последствиями для обоих.
Я-то как раз это понимаю. Поэтому предпочитаю не ездить за городом по темноте. Если уж приходится, то еду 80-90 км/ч, и ногу над тормозом заношу при подъезде к переходам. Соответственно, моя реакция на выпрыгнувшее тело будет гораздо быстрее, чем в вашем примере. Не говоря уже о том, что при подъезде к переходу на трассе я начинаю во все глаза высматривать это тело, притаившееся за кустом/ за столбом/ за отбойником и готовое к прыжку под мои колеса. Да, и так на каждом из десятков переходов. Но это, конечно, капец как напряжно так ездить. Разумеется, 100% гарантии это не даст, но, вероятность оставить тело в живых намного возрастает.
По праву опытного водителя поделюсь самым безопасным способом езды в темноте по трассе. Выбираете самую быструю фуру и пристраиваетесь за ней в метрах 30-ти. В темноте обычно фуры едут со скоростью 70-90.
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avk
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