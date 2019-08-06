Пішохідні переходи в Україні обладнають новою технологією

Gastarbaiter написав:

LutsMan написав: Вы не поняли. Еще раз - Вы едете по много полосой трассе в тёмное время суток, в крайнем левом ряду (справа сейчас грузовик, которого Вы отпережаете), Ваша скорость - 60 км/час, а это ни много - не мало, но почти 17 м/сек (семнаднать МЕТРОВ в секунду, КАРЛ!) слева с разрыва (в лучшем случае!) разделительного барьера за 5-10 метров до Вашего автомобиля на дорогу выпрыгивает "тело". Ваши действия ? Напоминаю, на реакцию врачи дают 0.3-0.5 сек, на принятие решения ещё 0.5 сек, на начало реакции (нажатие на педаль тормоза) ещё 0.5-0.6 сек, время реакции автомобиля считайте сами. Посчитали, сколько автомобиль уже проехал ? Представили картинку ? И что в итоге ? Вы ГАРАНТИРОВАННО сбиваете пешехода, со всеми вытекающими последствиями для обоих. Вы не поняли. Еще раз - Вы едете по много полосой трассе в тёмное время суток, в крайнем левом ряду (справа сейчас грузовик, которого Вы отпережаете), Ваша скорость - 60 км/час, а это ни много - не мало, но почти 17 м/сек (семнаднать МЕТРОВ в секунду, КАРЛ!) слева с разрыва (в лучшем случае!) разделительного барьера за 5-10 метров до Вашего автомобиля на дорогу выпрыгивает "тело". Ваши действия ? Напоминаю, на реакцию врачи дают 0.3-0.5 сек, на принятие решения ещё 0.5 сек, на начало реакции (нажатие на педаль тормоза) ещё 0.5-0.6 сек, время реакции автомобиля считайте сами. Посчитали, сколько автомобиль уже проехал ? Представили картинку ? И что в итоге ? Вы ГАРАНТИРОВАННО сбиваете пешехода, со всеми вытекающими последствиями для обоих.

Я-то как раз это понимаю. Поэтому предпочитаю не ездить за городом по темноте. Если уж приходится, то еду 80-90 км/ч, и ногу над тормозом заношу при подъезде к переходам. Соответственно, моя реакция на выпрыгнувшее тело будет гораздо быстрее, чем в вашем примере. Не говоря уже о том, что при подъезде к переходу на трассе я начинаю во все глаза высматривать это тело, притаившееся за кустом/ за столбом/ за отбойником и готовое к прыжку под мои колеса. Да, и так на каждом из десятков переходов. Но это, конечно, капец как напряжно так ездить. Разумеется, 100% гарантии это не даст, но, вероятность оставить тело в живых намного возрастает.