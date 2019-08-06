Пішохідні переходи в Україні обладнають новою технологією

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Додано: Пон 12 сер, 2019 21:10
В нормальных странах, на скоростной трассе, где дорога жизнь каждого - даже для ежей есть подземный переход.
Додано: Пон 12 сер, 2019 21:22
Дорожники Полтавщины, даже смешно звучит. Бездорожники Полтавщины больше подходит. Напихали по карманам все от Главы ОГА до Амирханяна.
Додано: Пон 12 сер, 2019 21:23
Теоретик блин... Чел привел РЕАЛЬНЫЙ пример. Выезжаешь из какого-нить Зинькова через Миргород на Киев... По нафик разбитым ... направлениям, да еще и в сезон(-ы), когда положено ездить на ближнем свете. Как раз в Пирятине - уже темно. Ожидаешь ли ты на трассе с надземными переходами какого-нить лосЯ, перелезающего через заграждение или переходящего трассу где ему вздумается?! - НЕТ (а таких приходилось встречать, и не раз). Освещения на трассе - НЕТ; едешь на ближнем свете, предполагая, что едешь же не по Броварам каким-нить, а ПО ТРАССЕ международного (!) значениия.
Додано: Вів 13 сер, 2019 09:37
По праву опытного водителя поделюсь самым безопасным способом езды в темноте по трассе. Выбираете самую быструю фуру и пристраиваетесь за ней в метрах 30-ти. В темноте обычно фуры едут со скоростью 70-90.
Додано: Вів 13 сер, 2019 20:48
Re: Пішохідні переходи в Україні обладнають новою технологіє
Примерно так и делаю.
Но езда по колее в крайней правой полосе (а там от фур однозначно есть колея!) выматывает сильно, постоянный поток песка и камней тебе в лобовик, в дождь просто немерянное кол-во грязи и т.д.
Короче говоря, есть такой способ, но далеко не панацея.
Додано: Сер 14 сер, 2019 15:22
Gastarbaiter, Lutsman
А скільки ж ви часу витрачаєте на подолання 600км? Годин 20? Скільки разів спите по дорозі?
Я, в основному, на трасу виїжджаю вночі. Тому що менше автомобілів і людей на дорозі. А тому й затраченого часу на дорогу має бути менше.
Судячи з описаного вами - для вас керування автомобілем це мука? Можливо ви і у відпустку на загальнокористувацькому транспорті їздите?
Якщо так - то дай вам Бог здоров*я.
Додано: Сер 14 сер, 2019 17:03
Да, долго. Как-то из Львова в Киев ехал часов 9 с остановками на кофе. По ходу дела один раз увернулся от встречки и объехал какую-то непонятную штуковину (дорожная техника или военный трал - что-то такое), стоявшую в левой полосе в абсолютной темноте (была обозначена только дядькой, машущим какими-то палками метров за 100). Если бы топил 130-150, то фиг его знает: успел бы среагировать или нет? А в отпуск предпочитаем летать самолетом. Благо, сейчас это просто и дешево. Не вижу никакого кайфа ездить даже 5-10 часов за рулем по унылым однообразным трассам.
Вообще, статистика на вашей стороне. Наверняка из 1 миллиона водителей, едущих ночью 130 км/ч, 999 999 благополучно доедут до пункта назначения. И 999 999 шансов из миллиона оказаться в их числе.
Додано: Сер 14 сер, 2019 17:18
Gastarbaiter
Декілька років тому, їхав з Дніпра до Кіровограда. До П*ятихаток - топив, а далі - якість дороги не дала їхати швидше.
Після приїзду в Кіровоград - прочитав, що цієї ж ночі, під Олександрією - в неосвічений трактор, який перевозив довгі труби - врізався легковик. Точніше не в сам трактор, а в труби, і лобовим склом. Отже летально.
Стало не по собі, бо я ж теж їхав по тій дорозі.
Після того, якщо траса з 1-єю полосою в кожному напрямі - середня моя швидкість - 100км/год.
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