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Пішохідні переходи в Україні
обладнають новою технологією

Пішохідні переходи в Україні обладнають новою технологією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 21:10

В нормальных странах, на скоростной трассе, где дорога жизнь каждого - даже для ежей есть подземный переход.
z5ssq
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 21:22

Дорожники Полтавщины, даже смешно звучит. Бездорожники Полтавщины больше подходит. Напихали по карманам все от Главы ОГА до Амирханяна.
z5ssq
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 21:23

  Gastarbaiter написав:
  LutsMan написав:

Я-то как раз это понимаю. Поэтому предпочитаю не ездить за городом по темноте. Если уж приходится, то еду 80-90 км/ч, и ногу над тормозом заношу при подъезде к переходам. Соответственно, моя реакция на выпрыгнувшее тело будет гораздо быстрее, чем в вашем примере...


Теоретик блин... Чел привел РЕАЛЬНЫЙ пример. Выезжаешь из какого-нить Зинькова через Миргород на Киев... По нафик разбитым ... направлениям, да еще и в сезон(-ы), когда положено ездить на ближнем свете. Как раз в Пирятине - уже темно. Ожидаешь ли ты на трассе с надземными переходами какого-нить лосЯ, перелезающего через заграждение или переходящего трассу где ему вздумается?! - НЕТ (а таких приходилось встречать, и не раз). Освещения на трассе - НЕТ; едешь на ближнем свете, предполагая, что едешь же не по Броварам каким-нить, а ПО ТРАССЕ международного (!) значениия.
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:37

  Gastarbaiter написав:
  LutsMan написав:Вы не поняли. Еще раз - Вы едете по много полосой трассе в тёмное время суток, в крайнем левом ряду (справа сейчас грузовик, которого Вы отпережаете), Ваша скорость - 60 км/час, а это ни много - не мало, но почти 17 м/сек (семнаднать МЕТРОВ в секунду, КАРЛ!) слева с разрыва (в лучшем случае!) разделительного барьера за 5-10 метров до Вашего автомобиля на дорогу выпрыгивает "тело". Ваши действия ? Напоминаю, на реакцию врачи дают 0.3-0.5 сек, на принятие решения ещё 0.5 сек, на начало реакции (нажатие на педаль тормоза) ещё 0.5-0.6 сек, время реакции автомобиля считайте сами. Посчитали, сколько автомобиль уже проехал ? Представили картинку ? И что в итоге ? Вы ГАРАНТИРОВАННО сбиваете пешехода, со всеми вытекающими последствиями для обоих.

Я-то как раз это понимаю. Поэтому предпочитаю не ездить за городом по темноте. Если уж приходится, то еду 80-90 км/ч, и ногу над тормозом заношу при подъезде к переходам. Соответственно, моя реакция на выпрыгнувшее тело будет гораздо быстрее, чем в вашем примере. Не говоря уже о том, что при подъезде к переходу на трассе я начинаю во все глаза высматривать это тело, притаившееся за кустом/ за столбом/ за отбойником и готовое к прыжку под мои колеса. Да, и так на каждом из десятков переходов. Но это, конечно, капец как напряжно так ездить. Разумеется, 100% гарантии это не даст, но, вероятность оставить тело в живых намного возрастает.

По праву опытного водителя поделюсь самым безопасным способом езды в темноте по трассе. Выбираете самую быструю фуру и пристраиваетесь за ней в метрах 30-ти. В темноте обычно фуры едут со скоростью 70-90.
avk
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 20:48

Re: Пішохідні переходи в Україні обладнають новою технологіє

  avk написав:Выбираете самую быструю фуру и пристраиваетесь за ней в метрах 30-ти. В темноте обычно фуры едут со скоростью 70-90.

Примерно так и делаю. ;)
Но езда по колее в крайней правой полосе (а там от фур однозначно есть колея!) выматывает сильно, постоянный поток песка и камней тебе в лобовик, в дождь просто немерянное кол-во грязи и т.д.
Короче говоря, есть такой способ, но далеко не панацея.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 15:22

Gastarbaiter, Lutsman
А скільки ж ви часу витрачаєте на подолання 600км? Годин 20? Скільки разів спите по дорозі?
Я, в основному, на трасу виїжджаю вночі. Тому що менше автомобілів і людей на дорозі. А тому й затраченого часу на дорогу має бути менше.
Судячи з описаного вами - для вас керування автомобілем це мука? Можливо ви і у відпустку на загальнокористувацькому транспорті їздите?
Якщо так - то дай вам Бог здоров*я.
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 17:03

  jeugen написав:Gastarbaiter, Lutsman
А скільки ж ви часу витрачаєте на подолання 600км? Годин 20? Скільки разів спите по дорозі?
Я, в основному, на трасу виїжджаю вночі. Тому що менше автомобілів і людей на дорозі. А тому й затраченого часу на дорогу має бути менше.
Судячи з описаного вами - для вас керування автомобілем це мука? Можливо ви і у відпустку на загальнокористувацькому транспорті їздите?
Якщо так - то дай вам Бог здоров*я.

Да, долго. Как-то из Львова в Киев ехал часов 9 с остановками на кофе. По ходу дела один раз увернулся от встречки и объехал какую-то непонятную штуковину (дорожная техника или военный трал - что-то такое), стоявшую в левой полосе в абсолютной темноте (была обозначена только дядькой, машущим какими-то палками метров за 100). Если бы топил 130-150, то фиг его знает: успел бы среагировать или нет? А в отпуск предпочитаем летать самолетом. Благо, сейчас это просто и дешево. Не вижу никакого кайфа ездить даже 5-10 часов за рулем по унылым однообразным трассам.
Вообще, статистика на вашей стороне. Наверняка из 1 миллиона водителей, едущих ночью 130 км/ч, 999 999 благополучно доедут до пункта назначения. И 999 999 шансов из миллиона оказаться в их числе.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 17:18

Gastarbaiter
Декілька років тому, їхав з Дніпра до Кіровограда. До П*ятихаток - топив, а далі - якість дороги не дала їхати швидше.
Після приїзду в Кіровоград - прочитав, що цієї ж ночі, під Олександрією - в неосвічений трактор, який перевозив довгі труби - врізався легковик. Точніше не в сам трактор, а в труби, і лобовим склом. Отже летально.
Стало не по собі, бо я ж теж їхав по тій дорозі.
Після того, якщо траса з 1-єю полосою в кожному напрямі - середня моя швидкість - 100км/год.
jeugen
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