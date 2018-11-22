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Пішохідні переходи в Україні обладнають новою технологією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 сер, 2019 21:10
В нормальных странах, на скоростной трассе, где дорога жизнь каждого - даже для ежей есть подземный переход.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 21:22
Дорожники Полтавщины, даже смешно звучит. Бездорожники Полтавщины больше подходит. Напихали по карманам все от Главы ОГА до Амирханяна.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 21:23
Gastarbaiter написав: LutsMan написав:
Я-то как раз это понимаю. Поэтому предпочитаю не ездить за городом по темноте. Если уж приходится, то еду 80-90 км/ч, и ногу над тормозом заношу при подъезде к переходам. Соответственно, моя реакция на выпрыгнувшее тело будет гораздо быстрее, чем в вашем примере...
Теоретик блин... Чел привел РЕАЛЬНЫЙ пример. Выезжаешь из какого-нить Зинькова через Миргород на Киев... По нафик разбитым ... направлениям, да еще и в сезон(-ы), когда положено ездить на ближнем свете. Как раз в Пирятине - уже темно. Ожидаешь ли ты на трассе с надземными переходами какого-нить лосЯ, перелезающего через заграждение или переходящего трассу где ему вздумается?! - НЕТ (а таких приходилось встречать, и не раз). Освещения на трассе - НЕТ; едешь на ближнем свете, предполагая, что едешь же не по Броварам каким-нить, а ПО ТРАССЕ международного (!) значениия.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 09:37
Gastarbaiter написав: LutsMan написав:
Вы не поняли. Еще раз - Вы едете по много полосой трассе в тёмное время суток, в крайнем левом ряду (справа сейчас грузовик, которого Вы отпережаете), Ваша скорость - 60 км/час, а это ни много - не мало, но почти 17 м/сек (семнаднать МЕТРОВ в секунду, КАРЛ!) слева с разрыва (в лучшем случае!) разделительного барьера за 5-10 метров до Вашего автомобиля на дорогу выпрыгивает "тело". Ваши действия ? Напоминаю, на реакцию врачи дают 0.3-0.5 сек, на принятие решения ещё 0.5 сек, на начало реакции (нажатие на педаль тормоза) ещё 0.5-0.6 сек, время реакции автомобиля считайте сами. Посчитали, сколько автомобиль уже проехал ? Представили картинку ? И что в итоге ? Вы ГАРАНТИРОВАННО сбиваете пешехода, со всеми вытекающими последствиями для обоих.
Я-то как раз это понимаю. Поэтому предпочитаю не ездить за городом по темноте. Если уж приходится, то еду 80-90 км/ч, и ногу над тормозом заношу при подъезде к переходам. Соответственно, моя реакция на выпрыгнувшее тело будет гораздо быстрее, чем в вашем примере. Не говоря уже о том, что при подъезде к переходу на трассе я начинаю во все глаза высматривать это тело, притаившееся за кустом/ за столбом/ за отбойником и готовое к прыжку под мои колеса. Да, и так на каждом из десятков переходов. Но это, конечно, капец как напряжно так ездить. Разумеется, 100% гарантии это не даст, но, вероятность оставить тело в живых намного возрастает.
По праву опытного водителя поделюсь самым безопасным способом езды в темноте по трассе. Выбираете самую быструю фуру и пристраиваетесь за ней в метрах 30-ти. В темноте обычно фуры едут со скоростью 70-90.
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avk
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Додано: Вів 13 сер, 2019 20:48
avk написав:
Выбираете самую быструю фуру и пристраиваетесь за ней в метрах 30-ти. В темноте обычно фуры едут со скоростью 70-90.
Примерно так и делаю.
Но езда по колее в крайней правой полосе (а там от фур однозначно есть колея!) выматывает сильно, постоянный поток песка и камней тебе в лобовик, в дождь просто немерянное кол-во грязи и т.д.
Короче говоря, есть такой способ, но далеко не панацея.
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LutsMan
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Додано: Сер 14 сер, 2019 15:22
Gastarbaiter, Lutsman
А скільки ж ви часу витрачаєте на подолання 600км? Годин 20? Скільки разів спите по дорозі?
Я, в основному, на трасу виїжджаю вночі. Тому що менше автомобілів і людей на дорозі. А тому й затраченого часу на дорогу має бути менше.
Судячи з описаного вами - для вас керування автомобілем це мука? Можливо ви і у відпустку на загальнокористувацькому транспорті їздите?
Якщо так - то дай вам Бог здоров*я.
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jeugen
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Додано: Сер 14 сер, 2019 17:03
jeugen написав:Gastarbaiter, Lutsman
А скільки ж ви часу витрачаєте на подолання 600км? Годин 20? Скільки разів спите по дорозі?
Я, в основному, на трасу виїжджаю вночі. Тому що менше автомобілів і людей на дорозі. А тому й затраченого часу на дорогу має бути менше.
Судячи з описаного вами - для вас керування автомобілем це мука? Можливо ви і у відпустку на загальнокористувацькому транспорті їздите?
Якщо так - то дай вам Бог здоров*я.
Да, долго. Как-то из Львова в Киев ехал часов 9 с остановками на кофе. По ходу дела один раз увернулся от встречки и объехал какую-то непонятную штуковину (дорожная техника или военный трал - что-то такое), стоявшую в левой полосе в абсолютной темноте (была обозначена только дядькой, машущим какими-то палками метров за 100). Если бы топил 130-150, то фиг его знает: успел бы среагировать или нет? А в отпуск предпочитаем летать самолетом. Благо, сейчас это просто и дешево. Не вижу никакого кайфа ездить даже 5-10 часов за рулем по унылым однообразным трассам.
Вообще, статистика на вашей стороне. Наверняка из 1 миллиона водителей, едущих ночью 130 км/ч, 999 999 благополучно доедут до пункта назначения. И 999 999 шансов из миллиона оказаться в их числе.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 17:18
Gastarbaiter
Декілька років тому, їхав з Дніпра до Кіровограда. До П*ятихаток - топив, а далі - якість дороги не дала їхати швидше.
Після приїзду в Кіровоград - прочитав, що цієї ж ночі, під Олександрією - в неосвічений трактор, який перевозив довгі труби - врізався легковик. Точніше не в сам трактор, а в труби, і лобовим склом. Отже летально.
Стало не по собі, бо я ж теж їхав по тій дорозі.
Після того, якщо траса з 1-єю полосою в кожному напрямі - середня моя швидкість - 100км/год.
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jeugen
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Додано: Чет 26 вер, 2019 11:46
jeugen написав:Gastarbaiter
Декілька років тому, їхав з Дніпра до Кіровограда. До П*ятихаток - топив, а далі - якість дороги не дала їхати швидше.
Після приїзду в Кіровоград - прочитав, що цієї ж ночі, під Олександрією - в неосвічений трактор, який перевозив довгі труби - врізався легковик. Точніше не в сам трактор, а в труби, і лобовим склом. Отже летально.
Стало не по собі, бо я ж теж їхав по тій дорозі.
Після того, якщо траса з 1-єю полосою в кожному напрямі - середня моя швидкість - 100км/год.
Вот, свежачок подоспел:
Чоловік, який знаходився за кермом вантажівки був у шоковому стані, але зміг пояснити правоохоронцям, що він проїжджаючи поблизу с. Томилівка, раптово помітив на близькій дистанції трактор із причепом, без увімкнених габаритних вогнів.
Відтак, чоловік почав гальмувати, аби уникнути зіткнення, однак транспортний засіб занесло на зустрічну смугу по якій рухався мікроавтобус, пасажир якого загинув на місці події, водія – було госпіталізовано до лікарні, де невдовзі він також помер.
Вантажівку від удару занесло в кювет,а тракторист поїхав з місця події.
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Gastarbaiter
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