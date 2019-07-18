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В Італії посилили штраф за
врятованих в морі мігрантів

В Італії посилили штраф за врятованих в морі мігрантів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 06:59

В Італії посилили штраф за врятованих в морі мігрантів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі Організації Об'єднаних Націй.

Дивися повний текст В Італії посилили штраф за врятованих в морі мігрантів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 06:59

Вот пусть ООН и платит Италии за каждого спасённого тонущего нелегального мигранта. Видимо, нелегальные мигранты так достали правительство Италии, что там решили – пусть тонут, если так угодно богу.
avk
 
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