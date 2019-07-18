Про це повідомили в прес-службі Організації Об'єднаних Націй.
Дивися повний текст В Італії посилили штраф за врятованих в морі мігрантів.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 06:59
В Італії посилили штраф за врятованих в морі мігрантів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Італії посилили штраф за врятованих в морі мігрантів.
Додано: Пон 12 сер, 2019 06:59
Вот пусть ООН и платит Италии за каждого спасённого тонущего нелегального мигранта. Видимо, нелегальные мигранты так достали правительство Италии, что там решили – пусть тонут, если так угодно богу.
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