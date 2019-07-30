В кінці липня компанія HMD Global анонсувала новий кнопковий телефон Nokia 105 (2019), який вже надходить у продаж.
Дивися повний текст Кнопковий телефон Nokia 105 надходить у продаж (відео).
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Додано: Пон 12 сер, 2019 08:56
Кнопковий телефон Nokia 105 надходить у продаж (відео)
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Дивися повний текст Кнопковий телефон Nokia 105 надходить у продаж (відео).
Додано: Пон 12 сер, 2019 08:56
это из той серии где динамик с обратной стороны=все вокруг слышат твоего абонента кроме тебя
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