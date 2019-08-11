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В Україні впровадять електронний
кабінет для новонароджених

В Україні впровадять електронний кабінет для новонароджених
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 09:35

В Україні впровадять електронний кабінет для новонароджених

Пропонуємо до обговорення:
В Офісі президента погодили з профільними органами і міжнародними донорами план дій щодо впровадження проекту "еМалятко".

Дивися повний текст В Україні впровадять електронний кабінет для новонароджених.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 09:35

Це перемога!)
Contortum
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:41

Contortum
Не зовсім - але в напрямку. Це хід на перспективу зменшення витрат на адміністрування данних. А зважаючи 50% скорочення співробітників апарату влади - можна назвати й маленькою перемогою.
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 07:05

Позитивчик!
Уменьшение бесполезного бюрократического аппарата дормоедов - это плюс!
priem_metalla86
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