В Офісі президента погодили з профільними органами і міжнародними донорами план дій щодо впровадження проекту "еМалятко".
Дивися повний текст В Україні впровадять електронний кабінет для новонароджених.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 09:35
В Україні впровадять електронний кабінет для новонароджених
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні впровадять електронний кабінет для новонароджених.
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:41
Contortum
Не зовсім - але в напрямку. Це хід на перспективу зменшення витрат на адміністрування данних. А зважаючи 50% скорочення співробітників апарату влади - можна назвати й маленькою перемогою.
Додано: Вів 13 сер, 2019 07:05
Позитивчик!
Уменьшение бесполезного бюрократического аппарата дормоедов - это плюс!
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