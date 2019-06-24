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Зниження облікової ставки не вплинуло на дохідність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 сер, 2019 11:13
Пропонуємо до обговорення:
Зниження рівня облікової ставки в Україні майже не позначилось на дохідності гривневих депозитів населення строком на 1 рік.
Дивися повний текст Зниження облікової ставки не вплинуло на дохідність депозитів населення - Нацбанк
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Додано: Пон 12 сер, 2019 11:13
Дефляция в стране, курс падает, спрос на ОВГЗ. Нужно опускать!
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