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В СБУ готують систему, яка
повідомлятиме про зміну...

В СБУ готують систему, яка повідомлятиме про зміну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 12:39

В СБУ готують систему, яка повідомлятиме про зміну...

Пропонуємо до обговорення:
Робоча група по боротьбі з рейдерством планує створити систему, яка буде повідомляти громадянам про перехід їхнього майна до іншого власника.

Дивися повний текст В СБУ готують систему, яка повідомлятиме про зміну власника майна.
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