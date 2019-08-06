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Укрзалізниця планує підвищити
ціни на пасажирські квитки

Укрзалізниця планує підвищити ціни на пасажирські квитки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:41

Укрзалізниця планує підвищити ціни на пасажирські квитки

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця звернеться до влади із проханням про підвищення цін на пасажирські квитки.

Дивися повний текст Укрзалізниця планує підвищити ціни на пасажирські квитки.
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