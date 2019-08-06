Укрзалізниця звернеться до влади із проханням про підвищення цін на пасажирські квитки.
Дивися повний текст Укрзалізниця планує підвищити ціни на пасажирські квитки.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 сер, 2019 13:41
Укрзалізниця планує підвищити ціни на пасажирські квитки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрзалізниця планує підвищити ціни на пасажирські квитки.
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:22
ну-ну, повышайте. уже слетать дешевле из Киева во Львов чем ехать на поезде
вариант поработать над себестоимостью не рассматривался я так понимаю...
|