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Укрзалізниця планує підвищити
ціни на пасажирські квитки

Укрзалізниця планує підвищити ціни на пасажирські квитки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:41

Укрзалізниця планує підвищити ціни на пасажирські квитки

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця звернеться до влади із проханням про підвищення цін на пасажирські квитки.

Дивися повний текст Укрзалізниця планує підвищити ціни на пасажирські квитки.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:22

ну-ну, повышайте. уже слетать дешевле из Киева во Львов чем ехать на поезде
вариант поработать над себестоимостью не рассматривался я так понимаю...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 18:50

За качество перевозок вообще не упоминается! Езжу жд транспортом часто сервис ЖУТЬ.В туалет не зайти,бельё опять непонятного происхождения в пятнах и сырое.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 19:34

"АО “Укрзализныця” обратится к властям с просьбой о повышении цен на пассажирские билеты – их хотят увеличить до уровня себестоимости пассажирских перевозок" –
упс,
нет эта страна никогда не будет жить .хорошо ...
субъект хозяйствования, который профукал рынок перевозок надеется и дальше драть козу – население...
а почему бы АО глазики не раскрыть ...
автомобильные перевозки большегрузов в 40-130 тонн УБИВАЮТ даже свеже отремонтированные дороги
Германия дабы "БЕРЕЧЬ" свои дороги от перевозчиков в 40-130 тонн установила дорожный сбор от числа осей (что-то 4 евро в день при 5 осях)...
этим сбором УРАВНЯЛИ грузовые ЖД-перевозки с автомобильными ...
с ЛИКВИДИРОВАЛИ причину, от которой отремонтированная от основания Окружная дорога в Киеве продержалась 7 дней – сегодня "колейность" до 20 миллиметров КАК и НЕ РЕМОНТИРОВАЛИ...

АО дорожный сбор с автомобилей с осностью от 4 осей вот ваш ИСТОЧНИК финансирования пассажирских перевозок и инструмент возврата вашего рынка


да пребудет с нами Сила (© Obi-Wan “Ben” Kenobi)
al_a_shurshun
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