Укрзалізниця звернеться до влади із проханням про підвищення цін на пасажирські квитки.
Дивися повний текст Укрзалізниця планує підвищити ціни на пасажирські квитки.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 13:41
Укрзалізниця планує підвищити ціни на пасажирські квитки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрзалізниця планує підвищити ціни на пасажирські квитки.
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:22
ну-ну, повышайте. уже слетать дешевле из Киева во Львов чем ехать на поезде
вариант поработать над себестоимостью не рассматривался я так понимаю...
Додано: Пон 12 сер, 2019 18:50
За качество перевозок вообще не упоминается! Езжу жд транспортом часто сервис ЖУТЬ.В туалет не зайти,бельё опять непонятного происхождения в пятнах и сырое.
Додано: Пон 12 сер, 2019 19:34
"АО “Укрзализныця” обратится к властям с просьбой о повышении цен на пассажирские билеты – их хотят увеличить до уровня себестоимости пассажирских перевозок" –
упс,
нет эта страна никогда не будет жить .хорошо ...
субъект хозяйствования, который профукал рынок перевозок надеется и дальше драть козу – население...
а почему бы АО глазики не раскрыть ...
автомобильные перевозки большегрузов в 40-130 тонн УБИВАЮТ даже свеже отремонтированные дороги
Германия дабы "БЕРЕЧЬ" свои дороги от перевозчиков в 40-130 тонн установила дорожный сбор от числа осей (что-то 4 евро в день при 5 осях)...
этим сбором УРАВНЯЛИ грузовые ЖД-перевозки с автомобильными ...
с ЛИКВИДИРОВАЛИ причину, от которой отремонтированная от основания Окружная дорога в Киеве продержалась 7 дней – сегодня "колейность" до 20 миллиметров КАК и НЕ РЕМОНТИРОВАЛИ...
АО дорожный сбор с автомобилей с осностью от 4 осей вот ваш ИСТОЧНИК финансирования пассажирских перевозок и инструмент возврата вашего рынка
да пребудет с нами Сила (© Obi-Wan “Ben” Kenobi)
Додано: Пон 12 сер, 2019 20:20
Зарплата керівника «Укрзалізниці» Євгена Кравцова становить 9700 000 грн.(345,2 тис. євро). Він займає 3-е місце серед європейських залізничних чиновників. Його зарплата перевищує середню зарплату рядового працівника підприємства в 228 разів
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 12 сер, 2019 20:52
В Укрзализници нужны массовые посадки,а не повышения цен на билеты, в которых коррупционная составляющая-60%.Недавно только повысили процентов на 80.Как в этих душегубках вообще можно ездить летом,хотел бы я знать?
Додано: Пон 12 сер, 2019 21:39
Интересно, а как Вы думали?
Кто будет рассчитываться за американские паровозы из Казахстана?
Или разве вышиванки и "медведя" в вагонах бесплатные?
Подвижной состав, тягловый состав, дороги, мосты, ремонтные бригады, мастерские, ....
- Вон уже объявили о закупке 40 американских паровозах - пока не выгнали по пацански покупают - в долг.
- Я так понимаю ещё этой "группой" будет прихватизироваться У/З?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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