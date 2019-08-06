Укрзалізниця планує підвищити ціни на пасажирські квитки

Додано: Пон 12 сер, 2019 21:39

Интересно, а как Вы думали?

Кто будет рассчитываться за американские паровозы из Казахстана?

Или разве вышиванки и "медведя" в вагонах бесплатные?

Подвижной состав, тягловый состав, дороги, мосты, ремонтные бригады, мастерские, ....

- Вон уже объявили о закупке 40 американских паровозах - пока не выгнали по пацански покупают - в долг.

- Я так понимаю ещё этой "группой" будет прихватизироваться У/З?

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.