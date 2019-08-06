Укрзалізниця планує підвищити ціни на пасажирські квитки

Додано: Пон 12 сер, 2019 19:34

"АО “Укрзализныця” обратится к властям с просьбой о повышении цен на пассажирские билеты – их хотят увеличить до уровня себестоимости пассажирских перевозок" –

упс,

нет эта страна никогда не будет жить .хорошо ...

субъект хозяйствования, который профукал рынок перевозок надеется и дальше драть козу – население...

а почему бы АО глазики не раскрыть ...

автомобильные перевозки большегрузов в 40-130 тонн УБИВАЮТ даже свеже отремонтированные дороги

Германия дабы "БЕРЕЧЬ" свои дороги от перевозчиков в 40-130 тонн установила дорожный сбор от числа осей (что-то 4 евро в день при 5 осях)...

этим сбором УРАВНЯЛИ грузовые ЖД-перевозки с автомобильными ...

с ЛИКВИДИРОВАЛИ причину, от которой отремонтированная от основания Окружная дорога в Киеве продержалась 7 дней – сегодня "колейность" до 20 миллиметров КАК и НЕ РЕМОНТИРОВАЛИ...



АО дорожный сбор с автомобилей с осностью от 4 осей вот ваш ИСТОЧНИК финансирования пассажирских перевозок и инструмент возврата вашего рынка





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