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Укрзалізниця планує підвищити
ціни на пасажирські квитки

Укрзалізниця планує підвищити ціни на пасажирські квитки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 11:29

за 2018 рукамиводитель получил ЗП 7 лимонов. Конечно нужно повышать стоимость проезда.
сова
 
Повідомлень: 752
З нами з: 02.09.16
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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