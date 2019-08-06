|
|
Укрзалізниця планує підвищити ціни на пасажирські квитки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 сер, 2019 11:29
за 2018 рукамиводитель получил ЗП 7 лимонов. Конечно нужно повышать стоимость проезда.
-
сова
-
-
- Повідомлень: 752
- З нами з: 02.09.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор