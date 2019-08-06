Укрзалізниця планує підвищити ціни на пасажирські квитки

Додано: Вів 13 сер, 2019 13:50

Ведь обязательства по приватизации УЗ - уже давно подписаны!



Кирпа в гробу непроизвольно переворачивается.



Обезумевший от безнаказанности и грабежа ... - валит самую большую железную дорогу Европы. Поэтому нас ожидает ещё много - много ништяшек для окончательного обесценивания такого гиганта, как УЗ. Процесс уничтожения УЗ запущенный по полной ещё ещё чивакуней - паравозы с хранения вырезали на металлолом, достопримечательности с мировой известностью - на металолом, ... - продолжают достойные последователи.

Для большинства перевозки железной дорогой уже стали не подъёмны и не качественны. Вместо развития малых станций и узлов - папередниками они оптимизированы. Валят сейчас остатки её деятельности - заработок останется возможным только на обслуживании "Шелкового Пути".



- Приватизировать оптом собираются.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.