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Укрзалізниця планує підвищити
ціни на пасажирські квитки

Укрзалізниця планує підвищити ціни на пасажирські квитки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 11:29

за 2018 рукамиводитель получил ЗП 7 лимонов. Конечно нужно повышать стоимость проезда.
сова
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:06

а почему перевозки вообще ниже себестоимости, а где же самоокупаемость и хозрасчет?
stuermer01
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:50

Ведь обязательства по приватизации УЗ - уже давно подписаны!

Кирпа в гробу непроизвольно переворачивается.

Обезумевший от безнаказанности и грабежа ... - валит самую большую железную дорогу Европы. Поэтому нас ожидает ещё много - много ништяшек для окончательного обесценивания такого гиганта, как УЗ. Процесс уничтожения УЗ запущенный по полной ещё ещё чивакуней - паравозы с хранения вырезали на металлолом, достопримечательности с мировой известностью - на металолом, ... - продолжают достойные последователи.
Для большинства перевозки железной дорогой уже стали не подъёмны и не качественны. Вместо развития малых станций и узлов - папередниками они оптимизированы. Валят сейчас остатки её деятельности - заработок останется возможным только на обслуживании "Шелкового Пути".

- Приватизировать оптом собираются.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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  #<12
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nalim
Укрзалізниця планує підвищити ціни на пасажирські квитки
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