Укрзалізниця планує підвищити ціни на пасажирські квитки

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 сер, 2019 11:29
за 2018 рукамиводитель получил ЗП 7 лимонов. Конечно нужно повышать стоимость проезда.
Додано: Вів 13 сер, 2019 13:06
а почему перевозки вообще ниже себестоимости, а где же самоокупаемость и хозрасчет?
Додано: Вів 13 сер, 2019 13:50
Ведь обязательства по приватизации УЗ - уже давно подписаны!
Кирпа в гробу непроизвольно переворачивается.
Обезумевший от безнаказанности и грабежа ... - валит самую большую железную дорогу Европы. Поэтому нас ожидает ещё много - много ништяшек для окончательного обесценивания такого гиганта, как УЗ. Процесс уничтожения УЗ запущенный по полной ещё ещё чивакуней - паравозы с хранения вырезали на металлолом, достопримечательности с мировой известностью - на металолом, ... - продолжают достойные последователи.
Для большинства перевозки железной дорогой уже стали не подъёмны и не качественны. Вместо развития малых станций и узлов - папередниками они оптимизированы. Валят сейчас остатки её деятельности - заработок останется возможным только на обслуживании "Шелкового Пути".
- Приватизировать оптом собираются.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
|