В Україні хочуть розширити перелік пільг багатодітним сім’ям, які функціонують як прийомні або дитячі будинки сімейного типу.
Дивися повний текст Перелік пільг для багатодітних сімей зросте - законопроект.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 14:01
Перелік пільг для багатодітних сімей зросте - законопроект
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перелік пільг для багатодітних сімей зросте - законопроект.
Додано: Пон 12 сер, 2019 14:01
Насправді і ті пільги, які є, в значній мірі фікція, бо покладені на місцеві бюджети які не фінансують проїзди дітям.
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