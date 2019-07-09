Перелік пільг для багатодітних сімей зросте - законопроект

Додано: Пон 12 сер, 2019 14:36

hxbbgaf Виключати по якійсь ознаці, тим паче національній не варто, але краще зробити акцент не на рибці, а на вудці. Тоді і відсічуться халявщики. Наприклад, давати пільгове оподаткування зарплати чи інших власних доходів. Зараз воно ніби також є, але обмежене 1,4 прожиткового мінімуму на дитину на початок року, тобто уже навіть з нижче середньою зарплатою 8 тис. грязними багатодітний ніякої переваги немає. Те ж саме по іншим існуючим пільгам. Тому і маємо зростання "одиначок" у понад 20 раз з 2000 р., бо реальна працююча сім'я нічого не має.

Не так добре з грошима, як погано без них.