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Перелік пільг для багатодітних
сімей зросте - законопроект

Перелік пільг для багатодітних сімей зросте - законопроект
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:01

Перелік пільг для багатодітних сімей зросте - законопроект

Пропонуємо до обговорення:
В Україні хочуть розширити перелік пільг багатодітним сім’ям, які функціонують як прийомні або дитячі будинки сімейного типу.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:01

Насправді і ті пільги, які є, в значній мірі фікція, бо покладені на місцеві бюджети які не фінансують проїзди дітям.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:19

Я б исключил из этого списка цыган. Ну, не хочу я, чтоб за мой счет плодились ворюжки, которые будут тягать у меня кошельки!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:36

hxbbgaf Виключати по якійсь ознаці, тим паче національній не варто, але краще зробити акцент не на рибці, а на вудці. Тоді і відсічуться халявщики. Наприклад, давати пільгове оподаткування зарплати чи інших власних доходів. Зараз воно ніби також є, але обмежене 1,4 прожиткового мінімуму на дитину на початок року, тобто уже навіть з нижче середньою зарплатою 8 тис. грязними багатодітний ніякої переваги немає. Те ж саме по іншим існуючим пільгам. Тому і маємо зростання "одиначок" у понад 20 раз з 2000 р., бо реальна працююча сім'я нічого не має.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:46

Они хотят изменить льготы вы эти профенансируйте например я вожу больно ребенка ребенка на оздоровление 3 раза в год он не может без этого и билет я покупаю полный на детей так как они говорят что первый раз это слышу что положены льготы только пенсионерам и студентам все как понять.
redmiplusx8
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 12:10

А за чей счет будет банкет очереедных льготников?
blueiceua
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