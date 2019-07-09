В Україні хочуть розширити перелік пільг багатодітним сім’ям, які функціонують як прийомні або дитячі будинки сімейного типу.
Дивися повний текст Перелік пільг для багатодітних сімей зросте - законопроект.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 14:01
Перелік пільг для багатодітних сімей зросте - законопроект
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перелік пільг для багатодітних сімей зросте - законопроект.
Додано: Пон 12 сер, 2019 14:01
Насправді і ті пільги, які є, в значній мірі фікція, бо покладені на місцеві бюджети які не фінансують проїзди дітям.
Додано: Пон 12 сер, 2019 14:19
Я б исключил из этого списка цыган. Ну, не хочу я, чтоб за мой счет плодились ворюжки, которые будут тягать у меня кошельки!
Додано: Пон 12 сер, 2019 14:36
hxbbgaf Виключати по якійсь ознаці, тим паче національній не варто, але краще зробити акцент не на рибці, а на вудці. Тоді і відсічуться халявщики. Наприклад, давати пільгове оподаткування зарплати чи інших власних доходів. Зараз воно ніби також є, але обмежене 1,4 прожиткового мінімуму на дитину на початок року, тобто уже навіть з нижче середньою зарплатою 8 тис. грязними багатодітний ніякої переваги немає. Те ж саме по іншим існуючим пільгам. Тому і маємо зростання "одиначок" у понад 20 раз з 2000 р., бо реальна працююча сім'я нічого не має.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 12 сер, 2019 16:46
Они хотят изменить льготы вы эти профенансируйте например я вожу больно ребенка ребенка на оздоровление 3 раза в год он не может без этого и билет я покупаю полный на детей так как они говорят что первый раз это слышу что положены льготы только пенсионерам и студентам все как понять.
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