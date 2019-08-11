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В Україні вже більш ніж 63
тисячі айтішників (інфографіка)

В Україні вже більш ніж 63 тисячі айтішників (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:36

В Україні вже більш ніж 63 тисячі айтішників (інфографіка)

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:36

..это те, кто еще не выехал на работу "туда"?!.. а за бугром сколько наших уже пишет код, кто-то подсчитывал??...
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:51

Re: В Україні вже більш ніж 63 тисячі айтішників (інфографік

Сегодня зачастую "писать код" здесь выгоднее. Времена массовой колбасной эмиграции айтишников уже в прошлом.
Surfer
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