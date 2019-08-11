Дві компанії подолали позначку в 7000 працівників
Дивися повний текст В Україні вже більш ніж 63 тисячі айтішників (інфографіка).
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Додано: Пон 12 сер, 2019 14:36
В Україні вже більш ніж 63 тисячі айтішників (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні вже більш ніж 63 тисячі айтішників (інфографіка).
Додано: Пон 12 сер, 2019 14:36
..это те, кто еще не выехал на работу "туда"?!.. а за бугром сколько наших уже пишет код, кто-то подсчитывал??...
Додано: Пон 12 сер, 2019 14:51
Re: В Україні вже більш ніж 63 тисячі айтішників (інфографік
Сегодня зачастую "писать код" здесь выгоднее. Времена массовой колбасной эмиграции айтишников уже в прошлом.
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