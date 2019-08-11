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В Україні вже більш ніж 63
тисячі айтішників (інфографіка)

В Україні вже більш ніж 63 тисячі айтішників (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:36

В Україні вже більш ніж 63 тисячі айтішників (інфографіка)

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:36

..это те, кто еще не выехал на работу "туда"?!.. а за бугром сколько наших уже пишет код, кто-то подсчитывал??...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:51

Re: В Україні вже більш ніж 63 тисячі айтішників (інфографік

Сегодня зачастую "писать код" здесь выгоднее. Времена массовой колбасной эмиграции айтишников уже в прошлом.
Surfer
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:43

У нас дешевле.
сова
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:22

У нас айтішнікам жити дешевше, але якість життя все одно нижча, бо не все вимірюється у грошах. Та й перспективи життя в Україні не райдужні, будьмо відверті. Якщо є сім'я - то все ж краще подумати про США або Європу. Там хоч знаєш за що платиш податки, життя спокійніше, та й діти будуть рости і розвиватися в країні, яка дасть на порядок більше можливостей ніж тут. Sad, but true.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 17:09

Зарплати зовсім нереалістичні. Не знаю як вони таку статистику отримують. Невже справді так багато людей працюють за малу зарплату, що так впливають на статистику?... Імовірно також, що самі аутсорсери таким чином лобіюють свої вигоди
irey1
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