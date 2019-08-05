У липні жителям Львівської області постачався газ із найменшою теплотою згоряння - 8076-8954 ккал/куб. м.
Дивися повний текст Області із найгіршою якістю газу (інфографіка).
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Додано: Пон 12 сер, 2019 15:32
Області із найгіршою якістю газу (інфографіка)
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Дивися повний текст Області із найгіршою якістю газу (інфографіка).
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:46
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Пон 12 сер, 2019 16:19
Интересно -почему газ ,добываемый в Полтавской, Сумской и Харьковской областях -дороже для них, чем для Киева?: Что за колониальная система цен на газ? И не много ли 10% разницы в цене?
Додано: Пон 12 сер, 2019 16:24
Разница почти в 10% между Киевом и Киевской областью...Не ясно -почему Киев в привилегированном положении ?
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